مسؤول كردي بارز وجه رسالة إلى "إسرائيل" بشأن أحداث سوريا

القدس المحتلة/سما/

ذكر مسؤول بارز في إقليم كردستان العراق أنه تم نقل رسائل إلى إسرائيل مفادها أن دعمها العلني للأكراد في سوريا ضار ويصب في مصلحة "أطراف متطرفة" وإيران.



أفاد بذلك موقع "مكان" الإسرائيلي اليوم الاثنين، مضيفا أن المسؤول الكردي حذر من أن التصريحات الإسرائيلية العلنية الداعمة للأكراد في سوريا تعرض الأكراد لخطر فقدان مكانتهم الإقليمية.

وأوضح أن مثل هذه التصريحات قد تظهر الأكراد كمتعاونين مع إسرائيل، وهو ما قد ينعكس سلبا على وضعهم في المنطقة.

ودعا المسؤول الأكراد في سوريا إلى تبني استراتيجية أكثر اعتدالا تشمل الانفصال عن حزب العمال الكردستاني والانخراط في عملية سياسية تضمن حقوقهم، على غرار النموذج الكردي في العراق.

وحسب "مكان"، فقد جرت في الأيام الأخيرة اتصالات أولية بين مسؤولين أكراد في شمال شرق سوريا ومسؤولين إسرائيليين، وسط التغيرات الإقليمية التي تشمل سقوط نظام الأسد ومساعي تركيا للحد من سيطرة الأكراد.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر دعا الاثنين الماضي إلى وقف هجمات الفصائل السورية المدعومة من تركيا على الأكراد في منبج، مشددا على ضرورة وجود "التزام وتحرك من قبل المجتمع الدولي لحماية الأكراد الذين قاتلوا بشجاعة ضد داعش"، وأضاف: "لقد تحدثنا مع الإدارة الأمريكية ودول أخرى بشأن هذا الموضوع".



وأفاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن واشنطن فتحت قناة اتصال مع الفصائل السورية لحثها على تجنب التصعيد مع الدروز والأكراد.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" الأربعاء الماضي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريكية "حفاظا على أمن وسلامة المدنيين".