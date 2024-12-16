ملتحقا بـ "روح الروح".. استشهاد الشيخ خالد نبهان بقصف إسرائيلي على النصيرات

استشهد اليوم الاثنين، الشيخ خالد نبهان (أبو ضياء) بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو الذي اشتهر بوداعه المؤثر لحفيدته التي قتلت أيضا بغارة إسرائيلية بوقت سابق.
وكان خالد نبهان قد عرف بمقطع فيديو بعنوان "روح الروح"، حيث كان يحمل حفيدته ريم حينها لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها بعد مقتلها برفقة شقيقها إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتفاعل الناشطون مع الخبر، معتبرين أن خالد لم يقو على فراق "روح الروح".
Jai le coeur brisé, #KhalidNabhan a été tué aujourd'hui.— Sarah Bensouss (@SarahBensouss) December 16, 2024
Il s'en va retrouver sa petite-fille Reem l'âme de son âme...
Que le Paradis Éternel les réunisse amin????????????#Khalid_Nabhan pic.twitter.com/RQGIK5uPrK
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كرم الشيخ خالد نبهان من خلال منحه "جائزة البر العالمية" التي ينظمها وقف الديانة التركي.
واستشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر، في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.