ملتحقا بـ "روح الروح".. استشهاد الشيخ خالد نبهان بقصف إسرائيلي على النصيرات

غزة/سما/

استشهد اليوم الاثنين، الشيخ خالد نبهان (أبو ضياء) بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو الذي اشتهر بوداعه المؤثر لحفيدته التي قتلت أيضا بغارة إسرائيلية بوقت سابق.



وكان خالد نبهان قد عرف بمقطع فيديو بعنوان "روح الروح"، حيث كان يحمل حفيدته ريم حينها لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها بعد مقتلها برفقة شقيقها إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتفاعل الناشطون مع الخبر، معتبرين أن خالد لم يقو على فراق "روح الروح".

Jai le coeur brisé, #KhalidNabhan a été tué aujourd'hui.

Il s'en va retrouver sa petite-fille Reem l'âme de son âme...



Que le Paradis Éternel les réunisse amin????????????#Khalid_Nabhan pic.twitter.com/RQGIK5uPrK — Sarah Bensouss (@SarahBensouss) December 16, 2024



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كرم الشيخ خالد نبهان من خلال منحه "جائزة البر العالمية" التي ينظمها وقف الديانة التركي.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر، في قصف مدفعي إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.