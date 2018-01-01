  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"واشنطن" تدرس رفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب وإلغاء مكافأة القبض على الجولاني

الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واشنطن" تدرس رفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب وإلغاء مكافأة القبض على الجولاني



واشنطن / وكالات /

تدرس الإدارة الأمريكية سبل رفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب من أجل العمل مع “الإدارة الجديدة في سوريا”، بحسب ما نقله إعلام محلي عن مسؤولين رفيعي المستوى.
وأشار المسؤولان في حديثهما لقناة “إن بي سي نيوز” الأمريكية (لم تكشف عن هويتهما)، الثلاثاء، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين تعمل على سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بوضع هيئة تحرير الشام.
وذكر أحد المسؤولين أنه من الممكن رفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب “قريبا”، في حين قال المسؤول الآخر إن الإدارة الأمريكية ما زالت في المرحلة الأولى من عملية التقييم.
ولفت المسؤولان إلى أن الغرض من هذه الخطوة تسهيل عمل الولايات المتحدة والدول الأخرى مع “الإدارة الجديدة في سوريا”.

وأفادا أن من الممكن إلغاء مكافأة الـ10 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على قائد الهيئة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني).
من ناحية أخرى، ذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان بشأن الموضوع، أنه لا يوجد حاليا أي تغيير لرفع “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب.
يشار إلى أن الولايات المتحدة أدرجت “هيئة تحرير الشام” على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية عام 2018.
وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية بقيادة “هيئة تحرير الشام” العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات الجيش السوري من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي بحماس: ترامب يضغط لإنجاز صفقة في غزة ونتنياهو يماطل

اغتيال عالم الكيمياء العضوية “الدكتور حمدي إسماعيل ندى” بظروف غامضة في دمشق

وفد أمني إسرائيلي يعود من القاهرة ..حماس سلمت اسماء الاسرى الاحياء..

لليوم السادس.. تصاعد الاشتباكات بين مقاومين والأمن الفلسطيني في جنين

كيف مارست "إسرائيل" التطهير العرقي بشكل ممنهج في غزة؟

دخول كميات كبيرة من الأغذية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

"إسرائيل" تدمر نحو 80% من القدرات العسكرية السورية.. ونتنياهو يضع شرطا لإقامة علاقات مع النظام السوري الجديد

الأخبار الرئيسية

خامنئي: أميركا وإسرائيل خططتا لأحداث سوريا وهناك دولة جارة أدت دوراً مكشوفاً فيها والمقاومة ستكون أقوى من الماضي

غزة: ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال الاسرائيلي في بيت لاهيا إلى 22 شهيدا …

سوليفان يزور إسرائيل وقطر ومصر في محاولة أخيرة للضغط من أجل التوصل للصفقة خلال أيام..

الجولاني: سوريا لن تنخرط في أي حرب أخرى والشعب السوري “مُنهك” جراء أعوام النزاع..

مسؤول روسي : الأسد تم تهريبه إلى روسيا وسط حراسة مشددة ولن نسلمه للجنائية الدولية...

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية