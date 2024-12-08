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بيان من السفارة السورية بالقاهرة للسوريين في مصر

الأحد 08 ديسمبر 2024 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان من السفارة السورية بالقاهرة للسوريين في مصر



القاهرة/سما/

أصدرت السفارة السورية في القاهرة بيانا للسوريين في مصر اليوم الأحد بعد سقوط نظام بشار الأسد، ودخول فصائل المعارضة المسلحة دمشق.


ونشرت السفارة السورية بيانا عبر صفحتها على موقع فيسبوك، جاء فيه: "إعلان هام.. السادة المواطنين المقيمين في جمهورية مصر العربية تتوقف السفارة - بشكل مؤقت - عن استلام طلبات تجديد جوازات السفر المستعجلة إلى حين إعادة الربط مع منظومة الجوازات المركزية في دمشق".


وأضافت: "ستقوم السفارة بالإعلان على صفحتها عن استئناف تلقي طلبات إصدار وتجديد الجوازات فور استئناف المنظومة المركزية لعملها".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

وأعلن رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي، في تصريحات إعلامية، أنه تم الاتفاق مع المعارضة السورية المسلحة على أهمية الحفاظ على مؤسسات البلاد.

وكان الجلالي قد أعلن في مقطع مصور فجر اليوم أنه يتمنى أن يسود عهد جديد وأنه سيكون في مجلس الوزراء صباحا ومستعد لأي إجراء للتسليم.

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