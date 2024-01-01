مقاتلون من «المعارضة» يدخلون وسط مدينة منبج التي يسيطر عليها الاكراد

انقرة/سما/

قال مصدر أمني تركي لوكالة «رويترز»، اليوم الأحد، إن مقاتلين من المعارضة السورية دخلوا وسط مدينة منبج بشمال سوريا.

ونقلت الوكالة في وقت سابق عن مصدر أمني تركي قوله إن القوات السورية المدعومة من أنقرة سيطرت على نحو 80 بالمئة من منطقة منبج بشمال سوريا وتقترب من تحقيق النصر على القوات الكردية هناك. وقال المصدر في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذي يسيطرون على منبج منذ فترة «القتال ضد وحدات حماية الشعب و(حزب العمال الكردستاني) يقترب جدا من تحقيق النصر. وهناك تدخلات جوية وبرية تتواصل لانتزاع منبج من أيدي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني».

وأعلن مقاتلون المعارضة السورية صباح اليوم أنهم بدأوا هجوماً على «قوات سوريا الديمقراطية» التي يقودها الأكراد في منبج، وذلك وفقا لبيان نشرته جهة وصفت نفسها بأنها «وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة»، اليوم الأحد، لكنه حمل تاريخ أمس السبت السابع من ديسمبر (كانون الأول).

وجاء في البيان المنشور على إكس: «إلى جميع العسكريين من قوات النظام وميليشيا (قسد) الإرهابية في مدينة منبج المحتلة الراغبين بإلقاء السلاح وتحييد أنفسهم عن المصير الأسود الذي ينتظرهم في الميدان أمام أبطال الجيش الوطني السوري، التواصل...»، وقدّم أرقاماً للاتصال بها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويشير الاختصار (قسد) إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد.