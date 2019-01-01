الاحصاء: ارتفاع في الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين أول

رام الله/سما/

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 4.20% خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة بشهر أيلول 2024، اذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 84.43 خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة بـ 81.03 خلال شهر أيلول 2024 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة مع الشهر السابق

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 11.84% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 5.50% خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تشرين أول 2024 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنسوجات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المشروبات، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي انخفاضاً في بعض الأنشطة أهمها؛ صناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المطاط واللدائن.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.83% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 7.32% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

تنويه لمستخدمي البيانات:

بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول من العام 2023، جميع المنشآت العاملة في الإنتاج الصناعي في قطاع غزة متوقفة عن العمل لشهر تشرين أول 2024.