"المطبخ العالمي" يعلن تعليق عملياته في غزة

وقالت المنظمة في بيان: "نشعر بالحزن لتعرض مركبة تقل زملاءنا لضربة جوية إسرائيلية في غزة.. ليس لدينا حاليا معلومات كافية ونطلب الحصول على المزيد من التفاصيل".

وأكدت في البيان عدم وجود أي فرد في المركبة المستهدفة له صلة بهجمات 7 أكتوبر 2023 التي شنتها حركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه قتل مسلحا شارك في هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، مشيرا إلى أنه كان يعمل لدى منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية في غزة ومقرها الولايات المتحدة.

ولم يقدم الجيش أي دليل، فيما أفادت وكالة "رويترز" بأنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الرجل وما إذا كان قد شارك في الهجوم على إسرائيل العام الماضي.

وأشار الجيش الإسرائيلي إن السيارة مدنية ولم تكن تحمل علامات مميزة كما لم يتم التنسيق لعبورها المنطقة التي تعرضت للقصف.

وأكدت شركة "وورلد سنترال كيتشن" وقوع الغارة الجوية وقالت إنها لا تملك أي علم بموظف متورط في هجوم السابع من أكتوبر.

هذا، وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، السبت، أن 3 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" العالمية للإغاثة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على جنوب غزة.

وقال المتحدث باسم مستشفى ناصر الدكتور أحمد الفرا إن خمسة أشخاص قتلوا في الغارة التي وقعت على الطريق الرئيسي الذي يمر بخان يونس، وكان عمال "المطبخ المركزي العالمي" الثلاثة من الموظفين المحليين.

وفي أبريل الماضي قتل سبعة من عمال الإغاثة (بينهم أجانب) من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في غارة عسكرية إسرائيلية أثناء قيامهم بعملية توصيل الغذاء إلى المدنيين في غزة.