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واشنطن تهدد "حماس" بزيادة الضغط من خلال العقوبات

الأحد 01 ديسمبر 2024 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تهدد "حماس" بزيادة الضغط من خلال العقوبات



واشنطن/سما/

حذرت الإدارة الأمريكية حركة "حماس" من أنها ستزيد من الضغط عليها من خلال فرض العقوبات، مطالبة بإطلاق سراح جميع الرهائن.


وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت في بيان له، يوم السبت، تعليقا على مقطع فيديو للمواطن الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر، نشرته "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لـ "حماس" في وقت سابق، إنه "تذكير قاس بإرهاب "حماس" ضد مواطني دول متعددة، بما في ذلك بلدنا".


وأكد أن الإدارة الأمريكية على اتصال مع عائلة ألكسندر.

وقال إن "الحرب (في قطاع غزة) كانت ستتوقف غدا... لو وافقت "حماس" على إطلاق سراح الرهائن، لكنها رفضت القيام بذلك".

وأعاد إلى الأذهان كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن هناك "فرصة حاسمة لإبرام الصفقة لإطلاق سراح الرهائن ووقف الحرب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف أن "هذه الصفقة على الطاولة الآن"، مؤكدا أن واشنطن ستواصل "العمل على مدار الساعة لتأمين إطلاق سراح مواطنينا بما في ذلك من خلال الجهود الدبلوماسية وزيادة الضغط على إرهابيي "حماس" من خلال العقوبات وإجراءات إنفاذ القانون وغيرها من التدابير".

وأكد أن الولايات المتحدة "لن تتوقف أبدا عن جهودها لتأمين إطلاق سراحهم على الفور".

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