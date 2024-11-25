الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" أطلق 250 صاروخا على إسرائيل يوم الأحد

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن "حزب الله" اللبناني أطلق على إسرائيل 250 صاروخا يوم أمس الأحد.



وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي على "تلغرام": "أطلقت منظمة "حزب الله" الإرهابية نحو 250 صاروخا على إسرائيل منذ ليل الأحد".



وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي الدفاع عن دولة إسرائيل وشعبها ضد التهديد الذي تشكله منظمة حزب الله الإرهابية".

وشن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد 12 غارة متتالية على مناطق مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاءت هذه الغارات بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إنذارا بالإخلاء لسكان عدد كبير من مباني الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لبيروت ومناطق جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي.