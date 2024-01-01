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نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس يهاجم بشار المصري لتعاطفه مع غزة

الإثنين 25 نوفمبر 2024 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس يهاجم بشار المصري لتعاطفه مع غزة



رام الله / سما/

شن نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أرييه كينغ على صفحته في منصة (X) هجوماً جديداً على بشار المصري، قائلاً: "أتتبع أعدائي وسألاحقهم إلى النهاية، وبعد أن بدأنا في الأونروا والأتراك يأتي الآن الدور على بشار المصري، أدعو وزيري الدفاع والأمن القومي إلى معاقبته".

وأشار كذلك خلال تصريحات أدلى بها لموقع "هكول هيهودي" اليميني؛ إلى أن المصري يتحدث باستمرار على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن القومية العربية والمطالبة بتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وجاءت تصريحات كينغ بعد بضعة أسابيع من إعلان المصري وأصحاب المصانع في مدينة غزة الصناعية عن جاهزيتهم لاستخدامها كمركز لإدارة توزيع المساعدات الإنسانية بسواعد فلسطينية.

كما أكد كينغ أن كل من يدعم الإرهاب والإرهابيين ويمجدهم ينبغي أن يعاقب في إشارة منه لمنشور للمصري منذ 6 أشهر حول ارتقاء الشهيد وليد دقة في الأسر، واصفاً المصري بالداعم لأعداء إسرائيل.

وطالب كينغ بلدية القدس بوقف العمل في مشروع "لنا" الضخم الذي أطلقه المصري في القدس، ودعا في الوقت ذاته إلى إيقاف توريد المواد اللازمة لعمليات البناء.

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