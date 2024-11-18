منظمة الغذاء العالمي: "إسرائيل" ترفض السماح بتشغيل مخابز في غزة

غزة/سما/

كشف مصدر في منظمة الغذاء العالمي أن إسرائيل تقيد عمل المخابز في غزة ولا تسمح إلا بعمل عدد قليل منها كما تقيد توريد الدقيق والوقود ما يفاقم من معاناة السكان.



وقال المصدر إن إسرائيل ترفض السماح بتشغيل مخابز أخرى في مدينة غزة بسبب الضغط المتولد من نزوح الآلاف من شمال غزة، مبينا أن المنظمة وجهت طلبا إلى إسرائيل منذ نحو شهر لتشغيل 20 مخبزا جاهزة للعمل في غزة لكن الطلب قوبل بالرفض.



وقبل أيام، أكد برنامج الأغذية العالمي أن أسواق قطاع غزة وصلت إلى حالة مزرية، وأن الأسعار وصلت لمستويات قياسية بسبب الحصار المطبق والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفاد بأن "الأطعمة الطازجة والبيض واللحوم بالكاد متوفرة، ووصلت الأسعار إلى مستويات قياسية".

وكانت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أصدرت إنذارا الأسبوع الماضي، أعربت فيه عن قلقها إزاء "الاحتمال الوشيك والكبير لحدوث المجاعة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة في قطاع غزة".

وقال مدير مكتب الطوارئ والصمود في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، راين بولسون، في إحاطة أمام مجلس الأمن إن ما يقارب من 133 ألف شخص يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي.

وأشار إلى "تحذير لجنة مراجعة المجاعة بشأن وجود احتمال كبير بأن المجاعة تحدث الآن أو أنها وشيكة الحدوث في مناطق في شمال قطاع غزة".