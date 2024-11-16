استشهدا خلال العدوان على دمشق.. "الجهاد" تزف القائدين عبد العزيز الميناوي ورسمي أبو عيسى

القدس المحتلة/سما/

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 16-11-2024، استشهاد كل من القائدين الكبيرين، عبد العزيز سعيد الميناوي (أبو السعيد)، والقيادي رسمي يوسف أبو عيسى مسؤول العلاقات العربية في الحركة.

وقالت الحركة في بيان لها: "تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية استشهاد كل من: القائد المجاهد الكبير الشهيد عبد العزيز سعيد الميناوي (أبو السعيد)، القيادي البارز ، (مواليد العام 1945)، والقيادي البارز المجاهد الشهيد رسمي يوسف أبو عيسى (أبو عصام)، مسؤول العلاقات العربية (مواليد العام 1972)".

وأوضحت أنهم "استشهدا مع ثلة من كوادر الحركة في العدوان الصهيوني الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت، وتم إخراج جثمانيهما الطاهرين فجر اليوم السبت، فيما لا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض".

وأكدت الجهاد الإسلامي: "على أن غدر العدو وإجرامه لن يزيدنا إلا صلابة وعزيمة على استمرار المقاومة حتى إفشال أهداف العدو ودحر الاحتلال عن أرضنا.

نص البيان:

(مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)

بيان نعي صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى أبناء شعبنا العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية استشهاد كل من:

- القائد المجاهد الكبير الشهيد عبد العزيز سعيد الميناوي (أبو السعيد)، القيادي البارز ، (مواليد العام 1945).

- القيادي البارز المجاهد الشهيد رسمي يوسف أبو عيسى (أبو عصام)، مسؤول العلاقات العربية (مواليد العام 1972).

اللذين استشهدا مع ثلة من كوادر الحركة في العدوان الصهيوني الغادر على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الفائت، وتم إخراج جثمانيهما الطاهرين فجر اليوم السبت، فيما لا يزال العمل جارياً لرفع الأنقاض.

وإننا إذ نفتخر بقادتنا ومجاهدينا الشهداء، فإننا نؤكد أن غدر العدو وإجرامه لن يزيدنا إلا صلابة وعزيمة على استمرار المقاومة حتى إفشال أهداف العدو ودحر الاحتلال عن أرضنا.

وإنه لجهاد... نصر أو استشهاد

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 14 جمادى الأول 1446 هجرية، 16 نوفمبر 2024 م.