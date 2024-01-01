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اسرائيل: الإمارات ترسل شاحنات مساعدات إلى شمال قطاع غزة

الخميس 14 نوفمبر 2024 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: الإمارات ترسل شاحنات مساعدات إلى شمال قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

 لأول مرة تم إدخال 15 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية نُقلت على متن سفينة "MIRA" أرسلتها الإمارات العربية المتحدة عبر ميناء أسدود عن طريق معبر إيرز الغرب إلى شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي تحمل السفينة 2,261 مسطح مساعدات تتضمن الماء، والمعدات الطبية، والمعدات المخصصة لمراكز الإيواء ومنتجات النظافة الشخصية التي أكملت عملية التفريغ في ميناء أشدود في الأيام القليلة الماضية وبدأت عملية الدخول عن طريق معبر إيرز ومعبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة بعد خضوعها لتفتيش أمني لأكثر من 300 شاحنة.

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