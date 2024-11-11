طهران لترامب: استق العبر من التجارب واجتنب الطريق الخطأ

طهران/سما/

دعت متحدثة الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى استخلاص العبر من التجارب، وتجنب الخوض في مسارات خاطئة من شأنها المساس بحقوق الأمة الإيرانية.



وفي مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء ردت مهاجراني على سؤال حول احتمالية إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة فترة ولاية دونالد ترامب قائلة: "من جرب المجرب حلت به الندامة لقد فشل الضغط الأقصى الذي مارسه ترامب على بلادنا في الماضي والمهم بالنسبة لنا هو الطريقة التي يتم التصرف بها وليس الطريقة التي يتم التحدث بها نحن نحكم من خلال العمل واقتراحنا للسيد ترامب هو النظر إلى التجربة واعتماد السياسة الجديدة وفقا لذلك".

وأضافت أن الحكومة الإيرانية صممت مختلف السیناریوهات وتتابع المصالح الوطنیة تحت أي ظرف من الظروف.

وأکدت: نوصي إدارة ترامب بالتجنب من أي مسار یتجاهل مصالح إيران فنحن نعمل بناء علی المصالح الوطنية وبناء علی توجیهات قائد الثورة وقرارات المجلس الأعلی للأمن القومي.

وفي السادس من نوفمبر الجاري، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني ألا فرق بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والرئيس الأمركي المنتخب دونالد ترامب، وأن فوز الأخير بالرئاسة الأمريكية لن يؤثر على حياة الإيرانيين.