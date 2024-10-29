إعلام عبري يكشف عن تعليق نتنياهو على عرض السيسي

القدس المحتلة/سما/

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، عن استعداده لقبول مقترح قدمته مصر لوقف إطلاق النار لمدة يومين في غزة، لكنه شكك في جدواه.



وقال نتنياهو: إذا كان هناك اتفاق للإفراج عن الرهائن الأربعة مقابل وقف إطلاق النار لمدة يومين، فسوف أقبله على الفور.

وفي اجتماع كتلة الليكود الاثنين، أشار رئيس الوزراء نتنياهو إلى تصريح الرئيس المصري السيسي بأن مصر عرضت وقف إطلاق نار قصير يتم خلاله إطلاق سراح أربعة رهائن، قائلا: "إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين لإطلاق سراح أربعة رهائن، سأأخذهم على الفور."

وبحسب نتنياهو خلال اجتماع مغلق لحزبه السياسي الليكود، وفقًا لعضو كان حاضرًا: فإن الجانب الإسرائيلي سيكون سعيدا بمثل هذه الصفقة، لكن الجانب الفلسطيني هو الذي يعارضها.

وبموجب المقترح المصري الذي أُعلن عنه، الأحد، فإن وقف إطلاق النار من شأنه أن يسهل تبادل 4 أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة بفلسطينيين محتجزين في إسرائيل.

وقال دبلوماسي مطلع، إنه من غير المرجح أن تقبل حماس المقترح، بالنظر إلى الموقف الذي اتخذته باستمرار في العام الماضي.

هذا وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، أن القاهرة قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين، وتبادل بعض الأسرى.

وبحسب السيسي، "سيتم خلال اليومين تبادل 4 أسرى إسرائيليين مع بعض الأسرى الفلسطينيين"، وذكر أن "مقترح مصر لوقف إطلاق النار المؤقت، يهدف للوصول لوقف إطلاق نار دائم".