نتنياهو في أول تعليق له بعد استهداف منزله: لا شيء يردعني

القدس المحتلة / سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لا شيء يردعه وسيواصل الحرب حتى نهايتها وتحقيق النصر”، في أول تعليق إثر استهداف بطائرة مسيرة لمنزله في قيساريا (شمال).

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة قصيرة السبت: “نحن في حرب النهضة وسنواصل المضي قدما حتى النهاية”.

وتابع: “أريد أن أقول شيئا آخر: أنا فخور بجنودنا وقادتنا وبمواطني إسرائيل”.

وأضاف دون أن يتطرق مباشرة لاستهداف منزله: “لا شيء يردعني وسنواصل حتى تحقيق النصر”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن نتنياهو كان يتحدث من داخل حديقة “ساكر” العامة في القدس الغربية.

وقالت معاريف ان الرقابة العسكرية لا زالت تفرض تعتيما على تفاصيل قصف منزل رئيس الوزراء نتنياهو في قيسارية ولكن من المؤكد ان وجود نتنياهو وزوجته بالبيت لحظة انفجار الطائرة المسيرة كان من الممكن ان يؤدي الى كارثة ويوم حداد لاسرائيل.

وفي وقت سابق السبت، قال مكتب نتنياهو إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه منزله الخاص في قيساريا شمال إسرائيل ولم يكن متواجدا وعائلته فيه، دون الحديث عن أضرار بالبيت، فيما غابت صفارات الإنذار عن المنطقة تزامنا مع الحادثة، وفق إعلام عبري.

لكن وسائل إعلام عبرية منها “يسرائيل هيوم” بثت مقطع فيديو يظهر تجمع قوات أمنية وسيارات إسعاف عند مدخل منزل نتنياهو الخاص.

وفي قيساريا يقع المنزل الخاص بنتنياهو، والذي اعتاد أن يقضي فيه عطلة السبت، اليوم الذي يلتزم فيه اليهود عامة بالبقاء في البيوت وتجنب العمل.

ونشرت هيئة البث العبرية، مقطع مصور يظهر المُسيرة التي أُطلقت تجاه منزل نتنياهو وهي تمر في أجواء قيساريا بجانب مروحية دون أن تعترضها.

وكان الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق السبت إنه اعترض طائرتين مسيرتين أُطلقتا صباح السبت من لبنان تجاه شمال البلاد، فيما انفجرت ثالثة في مبنى بمدينة قيساريا.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

ويوميا يرد “حزب الله” بصواريخ وطائرات مسيرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.

يذكر أن حزب الله الذي لم يتبن حتى الساعة 11:00 تغ إطلاق المسيرة باتجاه البيت، أعلن مساء الخميس في بيان أنه بصدد “الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع العدو الإسرائيلي”.

ولم يوضح الحزب تفاصيل هذه المرحلة، لكنه قال إن “مجريات وأحداث الأيام القادمة ستتحدث عنها”.