  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القسام تبث فيديو تفجير نفق للمرة الثانية بقوة إسرائيلية في منطقة الريان في جباليا

الخميس 17 أكتوبر 2024 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تبث فيديو تفجير نفق للمرة الثانية بقوة إسرائيلية في منطقة الريان في جباليا



غزة / سما/

 أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، استهدافها جنودا إسرائيليين وآليتين عسكريتين شمالي قطاع غزة.

وقالت “القسام” في بيان، إن مقاتليها استهدفوا ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي “الياسين 105” في منطقة الفالوجا، غرب مخيم جباليا شمالي القطاع.

وأضافت في بيان منفصل أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة TBG، ومن ثم “الإجهاز عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة” في المنطقة ذاتها.

 
 

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل ضابطين و3 جنود، وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة وجنوب لبنان، الأربعاء والخميس.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حرب الإبادة على قطاع غزة، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

كما أعلنت القسام أنها استهدفت قوةً إسرائيليةً راجلة بقذيفة “TBG”، مؤكّدةً: “ثم أجهزنا عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة”، غربي مخيم جباليا.

في المنطقة نفسها، قصفت كتائب شهداء الأقصى، بقذائف “الهاون”، تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية المتمركزة.

بدورها، أكدت قوات الشهيد عمر القاسم، أنّها استهدفت تجمعات الاحتلال ومواقعه في محيط معبر رفح بصواريخ قصيرة المدى، من عيار 107 ملم.

وأوضح البيان الذي أصدرته أنّ “الاستطلاعات الميدانية أكّدت أنّ الصواريخ أصابت أهدافها، وألحقت بقوات العدو خسائر فادحة”.

والأربعاء، فجّرت كتائب القسّام، مبنىً فُخخ مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة، غربي مدينة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

وفي العملية ذاتها، فجّرت القسّام عبوةً مضادةً للأفراد بقوة النجدة، فور تقدمها إلى مكان تفجير المبنى، الأمر الذي أدى إلى إيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح.

كذلك، استهدفت القسّام جرافةً إسرائيليةً عسكريةً من نوع “D9” في منطقة حي القصاصيب، غربي مدينة جباليا.

وفي “تاسعة البهاء”، الأربعاء أيضاً، قصفت سرايا القدس أيضاً “سديروت” و”نير عام” ومستوطنات غلاف غزة بالصواريخ.

وأقرّت “الجبهة الداخلية” الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات “سديروت” و”نير عام” و”إيفيم” في غلاف غزة الشمالي، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد الصور..الاحتلال الاسرائيلي يعلن رسميا عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيي السنوار ..

قلق في تل ابيب بعد استبدال رئيس المخابرات المصرية بشخصية غير معروفة للأمن الاسرائيلي

مجزرة مروعة في مخيم جباليا : 180 شهيدا وجريحا في قصف اسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين

“حزب الله”: استهدفنا “ميركافا” إسرائيلية بصاروخ ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح ودخول "قادر2" للخدمة

نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسية وصينية “حديثة” خلال تفتيشها قواعد لحزب الله في جنوب لبنان

بوريل: سيموت الكثيرون من الفلسطينيين خلال شهر الإنذار الأميركي لـ"اسرائيل" بشأن غزة

الاعلام العبري : ” حزب الله” يتعافى بعد الضربات القاسية ويُكثف قصفه وإسرائيل تُعاني نقصا بالصواريخ..

الأخبار الرئيسية

التفاصيل الكاملة لاستشهاد القائد يحيى السنوار ..قاتل حتى آخر ثانية

IMG_6641

شاهد الصور..الاحتلال الاسرائيلي يعلن رسميا عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيي السنوار ..

نتنياهو: هذا اليوم هو اليوم الذي يلي حماس ولدينا فرصة كبيرة الآن لتحقيق السلام في المنطقة

بايدن يعلق على اغتيال القائد السنوار: فرصة لنهاية الحرب وعودة المختطفين..

جيش الإحتلال يعلن رسميًّا اغتيال القائد يحيى السنوار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية