فلسطين تطالب بدعم دولي عاجل للمنظومة الصحية ومنع انهيارها

الدوحة / وكالات/

طالبت دولة فلسطين بدعم دولي عاجل للمنظومة الصحية ومنع انهيارها، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة سفير دولة فلسطين لدى قطر، فايز أبو الرب، اليوم الثلاثاء، التي ألقاها نيابة عن وزير الصحة الدكتور ماجد أبو رمضان، في الدورة الـ 71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي عقدت في العاصمة القطرية، الدوحة، تحت عنوان "الصحة دون حدود: التضامن من أجل إتاحة الرعاية الصحية".

ونقل السفير أبو الرب تحيات الوزير أبو رمضان، واعتذاره عن المشاركة بسبب الوضع الكارثي الذي يشهده قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من عام، والتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من حملة تطعيم واسعة النطاق ضد شلل الأطفال التي تستهدف أكثر من 600 ألف طفل في القطاع.

وأوضح أن دولة فلسطين تواجه تحديات جسيمة في توفير الرعاية الصحية العادلة، في ظل الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام.

وأشار إلى أن العدوان طال كل مناحي الحياة في قطاع غزة، نتج عنه حوالي 42 ألف شهيد و100 ألف جريح، فيما تم تشريد 85% من سكان القطاع، الذين يعانون من نقص حاد في أبسط مقومات الحياة مثل الماء، والغذاء، والدواء.

وأشار السفير أبو الرب إلى تدمير أكثر من 85% من المستشفيات والمنشآت الصحية، حيث خرج 20 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة، فيما تعمل المستشفيات المتبقية بطاقة محدودة للغاية.

كما تطرق إلى الوضع الكارثي في مجال الصحة العامة نتيجة تلوث المياه وتدمير شبكات الصرف الصحي، ما أدى إلى تفشي الأمراض المعدية وسوء التغذية بين الأطفال.

وأعرب عن قلقه إزاء اكتشاف حالات مؤكدة من شلل الأطفال في غزة للمرة الأولى منذ 25 عامًا، نتيجة حرمان الأطفال من التطعيمات الأساسية بسبب حرب الإبادة والتهجير.

وطالب السفير أبو الرب بتضافر الجهود الدولية لدعم المنظومة الصحية الفلسطينية ومنع انهيارها التام، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للحرب والعدوان الإسرائيلي، وتقديم الدعم المالي والفني لوزارة الصحة الفلسطينية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل غير مشروط ومستدام، داعيا إلى تحسين البنى التحتية الصحية وتسهيل خروج المرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة سواء في الضفة بما فيها القدس، أو الدول الأخرى.

وشكر السفير أبو الرب منظمة الصحة العالمية والدول العربية والداعمين الدوليين على مساندتهم للشعب الفلسطيني، خاصة مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين، الدكتور ريتشارد بيبركورن، معربا عن أمله باستمرار هذا الدعم في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المأساوية التي يعاني منها قطاع غزة.