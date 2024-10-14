  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" يعلن تنفيذ 24 عملية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة

الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعلن تنفيذ 24 عملية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة



بيروت/سما/

نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".


وأعلن الإعلام الحربي في "حزب الله" أن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، وفقا للآتي":


 

مساء يوم الإثنين 14-10-2024 استهداف ضواحي تل أبيب صلية صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
الساعة 00:30 أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450.
الساعة 11:45 من مساء يوم الاثنين 14-10-‌‏2024 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بصلية صاروخية.
الساعة 01:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخية.
الساعة 01:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية.
الساعة 01:20 استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.
الساعة 04:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المرج بصلية صاروخية.
الساعة 06:00 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.
الساعة 06:20 أثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة رب ثلاثين من الناحية الشرقية، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية.
الساعة 06:25 استهداف تحرك لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية.
الساعة 13:30 استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.
الساعة 13:50 استهداف تجمع لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة وردة بصلية صاروخية.
الساعة 14:20 استهداف مدينة حيفا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، كرد على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
الساعة 16:30 استهداف ثلاث جرافات ودبابة ميركافا على أطراف راميا بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها.
الساعة 17:30 استهداف تجمع لأفراد وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة الفراشات في بلدة رب ثلاثين بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.
الساعة 17:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي قرب موقع راميا بقذائف المدفعية.
الساعة 18:00 استهداف دبابة ميركافا أثناء محاولة تقدمها إلى أطراف بلدة راميا بصاروخ موجه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
الساعة 18:00 أسقط مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي طائرة مسيرة إسرائيلية ثانية من نوع هرمز 450 وقد شوهدت تحترق في أجواء فلسطين المحتلة.
الساعة 18:10 استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
الساعة 19:00 استهداف قاعدة نفتالي قرب صفد بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
الساعة 19:00 استهداف مربض الزاعورة بصلية صاروخية.
الساعة 20:00 استهداف مربض الزاعورة للمرة الثانية بصلية صاروخية.
الساعة 20:00 استهداف مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون بصلية صاروخية.
الساعة 21:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط عيتا الشعب بصلية صاروخية.

الأكثر قراءة اليوم

حزب الله ينشر صور عملية “العشاء الأخير” التي استهدفت لواء غولاني خلال وجودها في صالة الطعام بقاعدة

يتعافي بسرعة وصرباته فتاكة..هارتس : معادلة حزب الله الجديدة ..حيفا وتل أبيب مثل كريات شمونة

إعلام عبري: "إسرائيل" توجه رسالة لإيران عبر مصر

توتر كبير بين مقاتلي وحدة إيغوز الإسرائيلية وقادتهم وشعورهم بالإحباط وسط معركة صعبة مع "حزب الله"

بعد الضربة الأولى.. هكذا رمم الحزب بنيته العسكرية

قاآني يظهر في مطار طهران مستقبلا جثمان نيلفوروشان

مسؤول سابق بالحرس الثوري: لدينا مفاجأة كبيرة تفوق بأهميتها السلاح النووي وننتظر ساعة الصفر

الأخبار الرئيسية

حزب الله يعلن قصف صفد بصلية صاروخية كبيرة (فيديو)

670efc714236045c620f2d61

رئيس البنك الدولي يكشف تكلفة الدمار الناجم عن الحرب على غزة

670ef2b24c59b73e1e325dcb

سنجعل حيفا مثل كريات شمونة والمطلة".. "حزب الله" ينشر فاصلا جديدا (فيديو)

670ec5ee423604554c371fe5

واشنطن: "إسرائيل" أمامها 30 يوما لزيادة دخول المساعدات إلى غزة

670eb0ec4c59b72b3e1e6bb5

نتنياهو يرد على ماكرون:"إسرائيل" لم تنشأ بقرار من الأمم المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية