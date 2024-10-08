مصر والأردن يؤكدان أنهما لن يسمحا لإسرائيل بتجاوز خطوطهما الحمراء في غزة ولبنان

القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن مصر والأردن يؤكدان ضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم" على كل من غزة ولبنان، ويرفضان فرض واقع جديد على الأرض.



وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب مشاورات في القاهرة اليوم، أن "المباحثات تضمنت ملفات ثنائية وإقليمية لمواجهة التحديات الراهنة وكان هناك تطابقا في الآراء"، مؤكدا تضامن البلدين الكامل مع لبنان.



وشدد على "أهمية وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمدنيين في الضفة الغربية، وأهمية حث المجتمع الدولي على عدم الاكتفاء بالإدانات الجوفاء في ظل ما تشهده فلسطين من نزيف للدماء لا يتوقف".

وشدد على "الرفض الكامل والمطلق للسياسات الإسرائيلية التي تستهدف فرض أمر واقع جديد على الفلسطينيين، يضطرهم للنزوح من أراضيهم المحتلة ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الجوار".

وتابع: "قلنا من قبل وكررنا أن ذلك خط أحمر لمصر والأردن ولن نسمح بتجاوزه".

ولفت إلى "تناول المشاورات خطورة التصعيد في المنطقة، وتداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على لبنان"، مشيرا إلى "تكثيف الدولتين لجهودهما لمنع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة"، مؤكدا "تضامن مصر والأردن بالكامل مع الدولة والشعب اللبناني، في ظل ما يواجهه من اعتداءات إسرائيلية مستمرة تنال من سيادته على أراضيه وسقوط وجرح مئات الضحايا الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال".

ونوه بأهمية "وقف العدوان الإسرائيلي فورا وإفساح المجال للتسوية السياسية عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل ودون انتقائية، وهو ما قبله لبنان وأعرب عن استعداده لتننفيذه فورا"، مشيرا إلى "تطابق الرؤى المصرية والأردنية على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية والحفاظ عليها".

وتحدث الوزير المصري عن "خرق إسرائيل لقواعد القانون الدولي بشكل مستمر"، قائلا إنه "ليس هناك محاسبة وهذا ما نقلناه للأطراف الدولية التي تحدثنا معها، وقلت ذلك بشكل صريح لوزير الخارجية الأمريكي".

من جهته، حذر وزير الخارجية الأردني من أن الضفة الغربية المحتلة تغلي حاليا في ظل استهداف الوجود الفلسطيني بها، واستهداف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والمقدسات.

وأكد الصفدي أن الأردن لن يقبل بتهجير الفلسطينيين لأي مكان وسيتصدى لأي محاولة تهجير للفلسطينيين، مشددا على أن :الموقف الأردني والمصري واحد اتجاه ما يجري في المنطقة، والخطوط الحمراء لدى البلدين واحدة".

وأشار إلى "تحضر إسرائيل لموضوع التهجير:، قائلا: "نرى ما يحدث في غزة، وهناك كلام واضح لتفريغ شمال غزة من سكانه".

وأكد أن الأردن ومصر سيتصديان لمحاولة دفع الفلسطينيين خارج وطنهم، وأنه لا يمكن إعادة احتلال قطاع غزة كليا أو جزئيا، مضيفا أن الأردن ومصر حذرتا من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى تصعيد إقليمي لن يسلم منه أحد.

ونوه بتطابق الموقفين المصري واللبناني، فيما يخص الحرب على لبنان، مؤكدا أن الأولوية هي لوقف هذه الحرب والابتعاد عن امتدادها.