الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء والتوجه إلى ما بعد نهر الأولي لسكان 26 قرية

القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تحذيرا عاجلا ‏بالإخلاء إلى جميع السكان المتواجدين في 26 قرية جنوب لبنان.



‏وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له أن "نشاط حزب الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة"، مؤكدا على أنه "لا يريد المساس بالمواطنين"، لذلك يتوجب عليهم "من أجل سلامتهم إخلاء منازلهم فورا والتحرك شمالي نهر الأولي".



وأضاف البيان: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر"، مشددا على ضرورة عدم التوجه جنوبا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "أي تحرك لجهة الجنوب يعرض حياتكم إلى الخطر. سوف نخبركم متى عليكم العودة إلى منازلكم عندما يحين الوقت لذلك".

والقرى التي ذكرها الجيش الإسرائيلي هي: صربين، مروحين، شيحين، ام التوت، ام توته، بستان، الزلوطية، يارين، الضهرية، مطمورة، الجبّين، طير حرفا، أبو شاش، علما الشعب، الناقورة، عين شمع وراس الباضة، مجدل زون، المنصوري، المقصبة، مزرعة بيوت السياد، السماعية، رشيدية، عين بعال، البازوريه، الحنيّة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تل أبيب أبلغت واشنطن بخطط قريبة لتنفيذ عملية برية محدودة النطاق في الأراضي اللبنانية.

ووفقا للتقارير، فإن العملية البرية التي تخطط لها إسرائيل ستكون أصغر حجما من حرب لبنان الثانية التي جرت عام 2006.

وستركز العملية على إزالة البنية التحتية لحزب الله على الحدود وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني.

وأشارت صحيفة "جيرزواليم بوست" العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي يتجه بشكل متسارع نحو اجتياح بري لمناطق جنوب لبنان، لافتة إلى أن التحضيرات تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا.