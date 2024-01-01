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البيت الابيض : ندعم العملية الاسرائيلية البرية ضد حزب الله ونخشى من اطالة أمدها..

الثلاثاء 01 أكتوبر 2024 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الابيض : ندعم العملية الاسرائيلية البرية ضد حزب الله ونخشى من اطالة أمدها..



واشنطن / وكالات/

تحدث وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت الليلة مع نظيره الأميركي لويد أوستن ، وأفادت تقارير من البنتاغون أن الاثنين اتفقا على "ضرورة تفكيك البنية التحتية الهجومية ضد إسرائيل على طول الحدود مع لبنان لضمان عدم تنفيذ هجمات على غرار ما حدث في 7 أكتوبر على المستوطنات الشمالية.

وحذر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إيران من تداعيات خطيرة إذا شنت هجوما عسكرياً مباشرا على إسرائيل.

كما أضاف أوستن أمنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت حول التطورات الأمنية والعمليات الإسرائيلية.

وشدد في بيان نشره على حسابه في منصة إكس اليوم الثلاثاء على أن أميركا "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتؤيد ضرورة تفكيك البنية التحتية لحزب الله على طول الحدود لضمان عدم قدرته على شن هجمات على غرار هجوم السابع من أكتوبر" في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته حركة حماس قبل سنة على قواعد عسكرية إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة، ما أشعل حرباً مدمرة على القطاع الفلسطيني.

إلا أن أوستن لفت في الوقت عينه إلى ضرورة العمل على "حل دبلوماسي لضمان عودة المدنيين على العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود"
وأكد أن "الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن حلفائها في مواجهة تهديدات إيران والفصائل الموالية لها، وعازمة على منع أي جهة من استغلال التوترات أو توسيع الصراع".

كما أعرب البيت الأبيض عن دعمه للعملية البرية المحدودة في لبنان،

لكن البيت الأبيض أشار إلى خطر إطالة أمد العملية التي تم تعريفها على الأقل بأنها لحظة "مستهدفة".

وجاء في التقرير "نحن ندرك خطورة تمديد العملية إلى ما هو أبعد من الخطة الأصلية". وتجري الولايات المتحدة محادثات حول هذه القضية مع إسرائيل.

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