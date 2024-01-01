الاحتلال يعتقل أكثر من 15 مواطنا من بلدة بيت أمر

الخليل/ سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم حملة دهم وتفتيش للعشرات من منازل المواطنين، واعتقال طالت أكثر من 15 مواطن من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال، داهمت فجر اليوم، وسط بيت أمر وصافا وعرق اللتون والطربيقة وخلة العين، واقتحم جنود الاحتلال منازل المواطنين وقاموا بتفتيشها والعبث بمحتوياتها وتحطيم اثاثها.

واضاف عوض، وقد تم اعتقال أكثر من 15مواطن من بينهم أسرى سابقون وجرحى، عرف منهم:

محمد بلال محمد خضر صبارنة 22 عاما

احمد كامل نايف اخليل

حسن وليد مسيف صبارنة 18عاما

عمرو عرفات عيسى زعاقيق 20عاما محمد غازي عيسى زعاقيق 23عاما

مرهف محمد علي صبارنة 18عاما

مصطفى محمد علي اخليل

يوسف اخضير عوض 27عاما

عمار يحيى عبدالله عوض 19عاما

اياد عبد الحميد محيسن عوض 26عاما

و محمد عبد الحميد احمد ابو مارية 52 عاما ونجله عصام 18عاما.

كما قامت قوات الاحتلال بتوزيع منشورات تحذر المواطنين في بيت أمر من استمرار أعمال المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.