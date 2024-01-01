أزمة انسانية وصحية حادة تضرب شمال غزة

غزة/سما/

أفاد اتحاد بلديات شمال قطاع غزة بأن الوضع الإنساني والصحي في شمال القطاع قد تفاقم بشكل كبير جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق في البنية التحتية والمرافق الحيوية.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم الإثنين، أن المستشفيات في شمال القطاع قد خرجت عن الخدمة بسبب القصف المستمر، مما يزيد من معاناة المرضى ويعقد تقديم الرعاية الصحية.

أشار الاتحاد إلى أن الاحتلال دمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية، ما أدى إلى فقدان المحاصيل الزراعية وتدمير المنشآت التي كانت تسهم في اقتصاد المنطقة.

وأكد: دمر الاحتلال أكثر من مليون ونصف مليون متر من شبكات الطرق، وأتلف 95% من آليات وشاحنات جمع النفايات، بالإضافة إلى تدمير حوالي 50 ألف دونم من الأراضي الزراعية.

وأوضح: يواجه شمال القطاع نقصاً حاداً في الوقود، مما تسبب في تكدس النفايات في الشوارع، ويهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، خاصة مع غياب الخدمات الأساسية والصحية.

وأشار: مع تدمير البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية، حذر الاتحاد من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الظروف غير الصحية والبيئية التي يعيشها السكان.

وأتم: هذه الأضرار تؤكد تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال قطاع غزة، وتؤكد الحاجة الملحة لمساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين.