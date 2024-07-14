283 يوما للحرب على فلسطين : 141 شهيدا خلال 24 ساعة ..

القدس المحتلة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٨٣ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر بحق العائلات الفلسطينية وصل منها للمشافي ١٤١ شهيدا و ٤٠٠ جريح لترتفع حصيلة العدوان منذ السابع من اكتوبر إلى ٣٨٥٨٤ شهيدا و ٨٨٨٨١ جريحا.

وعادت قوات الاحتلال لقصف مراكز تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.

واستشهد ١٧ مواطنا واصيب نحو ثمانين في مجزرة جديدة استهدفت مدرسة ابو عريبان في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتعد هذه المجزرة الـ ٤٤ في المخيم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من اكتوبر.

وفي مخيم المغازي استشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال في قصف الاحتلال منزلا لعائلة المناعمة.

جنوب القطاع

وفي خان يونس اعلن الدفاع المدني انتهاء عمليات البحث عن شهداء مجزرة الاحتلال بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس .

وامد ان العدد الإجمالي بلغ ٤٠٠ مواطن ما بين شهيد وحريح وان ١٢٠٠ خيمة تضررت في المجزرة وان اربعة من رجال الدفاع المدني استشهدوا في المجزرة التي وقعت صباح السبت.

وجددت طائرات الاحتلال قصفها للمدينة واستهدف الطيران الحربي شقة في عمارة سكنية بالقرب من مسجد إسماعيل أبو شنب محيط مدراس العودة في عبسان الكبيرة شرق خانيونس دون اصابات.

وفي رفح التي يجتاحها جيش الاحتلال الشهر الثالث على التوالي يستمر نسف المربعات السكنية.

وقصف جيش الاحتلال تجمعا للمواطنين في بلدة الشوكة شرق رفح ما ادى لاستشهاد سبعة مواطنين في حين انتشل المسعفون جثامين ستة مواطنين وهي متحللة من مناطق متفرقة من رفح.

غزة والشمال

وفي مدينة غزة أكمل جيش الاحتلال سحب دباباته من حي تل الهوا والشيخ عجلين بعد سبعة أيام من التوغل البري.

وانتشل المسعفون جثامين عشرة مواطنين من الحي ليرتفع عدد الشهداء خلال الاجتياح إلى سبعين.

وارتقى شهيد بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية قرب برج السوسي داخل حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وانتشل مسعفون جثمان شهيد من بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وجددت المدفعية الإسرائيلية قصفها لاحياء الزيتون وبلدة بيت لاهيا.