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فيدان: الاحتلال الإسرائيلي يتوسع مع الغزو والتهجير والتطهير العرقي

الثلاثاء 11 يونيو 2024 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدان: الاحتلال الإسرائيلي يتوسع مع الغزو والتهجير والتطهير العرقي



أنقرة/سما/

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتوسع مع الغزو والتهجير الجماعي والتطهير العرقي وجرائم الحرب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال مشاركته في جلسة "بريكس+" المنعقدة في مدينة يجني نوفغورود الروسية في إطار اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" التي تتولى روسيا رئاستها الدورية.

وأوضح فيدان أن المرحلة الحالية تشهد اضطرابات كبير في العلاقات الدولية، مبيناً أن ما يسمى "النظام الدولي القائم على القواعد" غير كاف لتقديم حلول متوازنة وسريعة.

وأشار فيدان إلى ما يحدث في قطاع غزة الفلسطيني منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتأثيراته على الحوكمة العالمية.

وقال: "بسبب النفاق والعمى الاستراتيجي لبعض الأفراد، فقد أكثر من 36 ألف فلسطيني حياتهم، وشُرّد الملايين، وأصبح قطاع غزة على وشك الدمار الكامل".

ووصف فيدان قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار بـ"الإيجابي لكنه غير كافٍ".

وأكد أنه من غير الممكن الحديث عن أمن إسرائيل وفلسطين من دون تحقيق حل الدولتين.

ولفت إلى أن ما حدث على مرأى الجميع في غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية، يظهر بوضوح أن الأعراف والقيم قد تآكلت.

وانطلق الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية أمس الاثنين، ويُختتم الثلاثاء بمشاركة مصر والإمارات المنضمتين إلى المجموعة حديثا.

و"بريكس" تكتل أسس عام 2006 ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.​​​​​​​

و"بريكس +" هي الدول غير الأعضاء التي تدعى إلى الاجتماع، وتضم هذا العام تركيا والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا والجزائر وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا ولاوس وموريتانيا ونيجيريا وتايلاند وسريلانكا وفنزويلا وفيتنام.

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