احتفالات في لبنان ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين (فيديو)

بيروت/سما/

شهدت مناطق لبنانية مختلفة ليل يوم السبت، مسيرات واحتفالات بإعلان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب "القسام" عن أسر جنود إسرائيليين في كمين مركب وقتل آخرين، في مخيم جباليا شمالي غزة.



وانطلقت مسيرة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان ابتهاجا بعملية أسر الجنود الإسرائيليين التي أعلن عنها أبو عبيدة.