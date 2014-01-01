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احتفالات في لبنان ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين (فيديو)

الأحد 26 مايو 2024 06:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتفالات في لبنان ابتهاجا بإعلان أبو عبيدة عن أسر وقتل جنود إسرائيليين (فيديو)



بيروت/سما/

شهدت مناطق لبنانية مختلفة ليل يوم السبت، مسيرات واحتفالات بإعلان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب "القسام" عن أسر جنود إسرائيليين في كمين مركب وقتل آخرين، في مخيم جباليا شمالي غزة.


وانطلقت مسيرة في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان ابتهاجا بعملية أسر الجنود الإسرائيليين التي أعلن عنها أبو عبيدة.

كما شهد مخيم نهر البارد شمالي لبنان، انطلاق مسيرة احتفالا بهذا الخبر أيضا.


في حين أُطلقت التكبيرات والمفرقعات في مخيم البص بمدينة صور جنوبي لبنان، ابتهاجا بهذه العملية.


كما وثق مقطع فيديو إطلاق سكان مخيم الجليل في بعلبك المفرقعات النارية، ابتهاجا بهذه العملية أيضا.

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