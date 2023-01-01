الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة ضحاياه منذ 7 أكتوبر

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، آخر حصيلة محدثة لعدد ضحاياه في حرب غزة منذ السابع من أكتوبر، بين قتيل وجريح.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني، إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 614 ضابطا وجنديا، فيما قتل 267 منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر.

وأضاف الجيش، أنه أصيب 3361 ضابطا وجنديا بينهم 1610 خلال العملية البرية منذ بداية الحرب.

وكشف أن 520 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب، و243 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة 26 منهم جروحهم خطيرة.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.