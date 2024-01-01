سلطة النقد تعلن إطلاق نظام المدفوعات أي براق كبديل للتعامل بالسيولة النقدية

رام الله / سما /

أعلنت سلطة النقد، يوم الأربعاء، إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع أي براق، لمساعدة المواطنين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل إلكترونية، في ضوء خروج معظم فروع البنوك والصرافات الآلية في القطاع عن الخدمة، والنقص الحاد في السيولة النقدية.

وأوضحت سلطة النقد، أن تنفيذ الحوالات الفورية عبر نظام أي براق سيكون مجانيًا على طرفي العلاقة، بحيث لن يتحمل المُرسل والمستفيد أية تكلفة.

وأفادت سلطة النقد، أن إطلاق نظام أي براق يأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي، وقد قررت تبكير موعد إطلاقه في قطاع غزة، بسبب تعذر إجراء العمليات البنكية التقليدية خصوصًا (السحب والإيداع) في كل أنحاء القطاع، ولتسهيل إجراءات صرف الرواتب لموظفي المنظمات الدولية وموظفي القطاعين العام والخاص، والحاجة المُلحة التي خلقتها ظروف الحرب لتوفير بدائل للتعامل بالعملة النقدية.

وأوضحت، أن نظام أي براق يقوم بتسوية وتنفيذ المدفوعات والحوالات المالية الداخلية بين البنوك وشركات خدمات الدفع الخاضعة لإشراف سلطة النقد بشكل فوري على مدار الساعة، وبعملة الشيكل في هذه المرحلة، بحيث تُرصَّد المبالغ في حساب المستفيد بشكل لحظي وفوري، الأمر الذي سيمكن الموظفين والمتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المالية إلكترونيًا، وسيخفف من الأزمة الحادة الناتجة عن نقص السيولة في قطاع غزة.

ودعت سلطة النقد المواطنات والمواطنين في قطاع غزة، إلى تثبيت تطبيقات البنوك الإلكترونية التي يتعاملون معها، والمحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع على هواتفهم الذكية، ومراجعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سيتم من خلالها تنفيذ معاملات الدفع والتحويل باستخدام هذا النظام.

وأكدت، أنها طلبت من المصارف والشركات تعزيز مراكز الاستعلامات الهاتفية لمساعدة المواطنين على الجاهزية للاستفادة من النظام الجديد، ونسقت مع الشركات المزوّدة للانترنت لتوفير خدماتها في مراكز البيع وتجمعات المواطنين والنازحين، لمساعدتهم على استخدام التقنيات الجديدة في تنفيذ معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم.

وأشارت سلطة النقد أنها إلى جانب إطلاق نظام أي براق، تعمل على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتعويض نقص السيولة النقدية، ومن بينها تسهيل إجراءات التحويل بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية لدى شركات خدمات الدفع وبالعكس، وتشجيعها على توسيع شبكة التجار والوكلاء لتمكينهم من استخدام الوسائل الالكترونية للدفع.

وأكدت، أنها تشجع المصارف وشركات خدمات الدفع والتجار على تنفيذ خدمات الدفع باستخدام البطاقات البلاستيكية بواسطة ماكينات نقاط البيع والتطبيقات البنكية باستخدام خاصية QR.

وأعلنت سلطة النقد للمواطنين في قطاع غزة، أنها أجرت التنسيق اللازم مع مزودي خدمات الاتصالات لتنفيذ المدفوعات والحوالات في حال عدم توفر الانترنت باستخدام أنظمة الاتصالات المتحركة SMS وUSSD، بحيث يمكن إجراء المراسلات مع البنوك وشركات خدمات الدفع لتنفيذ الحوالات.