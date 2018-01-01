مصر تعلن افتتاح مدينة جديدة قرب غزة والسيسي يصدر قرارات هامة

القاهرة/سما/

أعلن محافظ شمال سيناء في مصر محمد عبد الفضيل شوشة عن طرح مدينة رفح الجديدة أمام الأهالي تزامنا مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

واتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا هاما بتخفيض قيمة الوحدة السكنية بقيمة 55% من السعر الأساسي لأبناء رفح.

وأكد المحافظ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمدينة رفح الجديدة، أن إنشاء مدينة رفح الجديدة لتوفير السكن الملائم لأهالي مركز ومدينة رفح بعد الفترة العصيبة التي مروا بها، ورغبة الدولة في إعادة الحياة الطبيعية على أرض سيناء الغالية، حيث اهتمت الدولة بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب، وبدأ صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء مدينة رفح على 3 مراحل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولي بعدد 272 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية تشمل كافة المرافق الخدمية، وهى مسجدان ومدرستان للتعليم الأساسي وحضانة ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد وسنترال ونقطة شرطة ومطافي، وتشمل المدينة على شبكة طرق أسفلتية ومحطة رفع مياه للشرب وشبكات مياه للشرب وشبكات للصرف الصحي ومحطة صرف صحي.

أشار المحافظ إلى أنه يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بعدد 578 عمارة، بالإضافة إلى مبني المجمع الخدمي الحكومي، والذي يشمل كافة المديريات، وكذا مناطق خدمات، وهى عدد 3 مدارس سمعي وبصري وفكري وعدد 12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي ومدرستان ثانوي عام ومدرسة ثانوي صناعي بالورش ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام وناد رياضي وحديقتان مركزيتان وسوق تجارية متكاملة وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية ومنطقة للتوسعات المستقبلية، حيث روعي عند التخطيط للمشروع بأن تكون الوحدات السكنية كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري.

واستعرض المحافظ الإجراءات الخاصة بعملية الطرح والمستندات المطلوبة ومقدم الحجز والأقساط الشهرية، مؤكدًا على أن السيد رئيس الجمهورية صدق على تخفيض قيمة الوحدة السكنية لأهالي رفح بنسبة 55% من السعر الأساسي.

وحصلت RT على صور حصرية من مدينة رفح الجديدة التي قامت الحكومة المصرية بالعمل على تدشينها منذ عام 2018 بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن مخطط تنمية سيناء.

ونفت مصادر مصرية ما تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بأن مصر تجهز مدينة رفح الجديدة لاستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة، وأكدت المصادر أن هذا الأمر لا أساس من الصحة ويأتي ضمن حملة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية.

وأوضحت المصادر المصرية في تصريحات لـRT ـ أن مدينة رفح الجديدة تأتي ضمن اهتمام الدولة بجميع أجهزتها ومؤسساتها والقيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، مؤكدة على أن الدولة تضخ مليارات الجنيهات لتنمية وتعمير سيناء.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى فى 1 مارس 2018 إشارة البدء فى إنشاء مدينة رفح الجديدة، ومدينة سلام مصر، فى محافظة شمال سيناء.