بعد الهجوم الإيراني على "إسرائيل".. مواقع التواصل تبعث فيديو قديما لصدام حسين

وكالات/سما/

أثار مقطع فيديو قديم للرئيس العراقي الراحل صدام حسين تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول صدام مخاطبا الحضور خلال حدث ما وهو يرتدي بدلة عسكرية، إن إيران لم تسجل في تاريخها ولو مرة واحدة أنها قاتلت لتحرير فلسطين.

ويضيف: "جاوبوني أنتم.. فحسب ما أعرف في التاريخ قبل الإسلام مرورا بالفترات الإسلامية كافة وصولاً إلى الآن لم يحصل ذلك. بينما العراق سجل مرات عدة أدوارا في تحرير فلسطين منذ العام 1948 إلى يومنا هذا".

وتابع الرئيس العراقي الراحل: "لم تظهر معركة على الجبهات إلا وكان الجيش العراقي فيها".

وتفاعل نشطاء مع الفيديو، وقاموا بنشر فيديوهات أخرى لصدام حسين وهو يتحدث عن "الجارة السيئة" إيران وعن إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن صدام حسين خاض حربا ضروسا مع إيران، وهي حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، التي أطلقت عليها الحكومة العراقية آنذاك اسم قادسية صدام، بينما عُرفت في إيران باسم الدفاع المقدس.

ونشبت الحرب بين العراق وإيران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، وانتهت بلا انتصار لطرفي الصراع وقبولهما لوقف إطلاق النار.