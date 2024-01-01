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وفد منظمة الصحة العالمية يتفقد مخازن “مساعدات غزة” في العريش ومعبر رفح

الأحد 17 مارس 2024 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد منظمة الصحة العالمية يتفقد مخازن “مساعدات غزة” في العريش ومعبر رفح



القاهرة/سما/

تفقد وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية للمنظمة في شرق المتوسط، حركة المساعدات إلى قطاع غزة.

ووصل الوفد صباح الأحد إلى مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، وكان في استقبالهم اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة. وزار مركز الخدمات الإنسانية التابع للهلال الأحمر المصري، ومخازن المساعدات، ومعبر رفح البري والمصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام.

واستمع الوفد إلى عرض قدمه اللواء أسامة الغندور، عن الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات وتخزينها وإرسالها إلى قطاع غزة، فضلا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية.

وثمنت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط استجابة الحكومة المصرية للأزمة في غزة، ولفتت إلى قيام منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم والمساعدة لسكان غزة، إضافة إلى عزم المنظمة تقديم المساعدة للمجتمع المضيف في سيناء.

وأشارت إلى أهمية الجهود الدبلوماسية والتعاونية في تلبية الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الرعاية الصحية الناشئة عن أزمة غزة، مع التأكيد على التزام منظمة الصحة العالمية بتوفير الدعم والمساعدات الأساسية للسكان المتضررين.

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