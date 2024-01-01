الولايات المتحدة تخشى من غزو إسرائيلي للبنان بداية الصيف

غزة / سما /

صرح مسؤولون حكوميون أمريكيون لشبكة CNN اليوم (الخميس) بأن الإدارة الأمريكية تخشى من أن إسرائيل تخطط لهجوم بري في لبنان في أواخر الربيع أو أوائل الصيف، إذا لم تنجح المحاولات الدبلوماسية لسحب حزب الله من الحدود الشمالية.

ولم يتم صياغة قرار إسرائيلي بعد، لكن القلق الأميركي حقيقي، والدليل على ذلك أن الموضوع وصل إلى إحاطات استخباراتية مخصصة لكبار المسؤولين.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "نحن نعمل على أساس افتراض إمكانية حدوث عمل عسكري إسرائيلي في الأشهر المقبلة". "ليس بالضرورة في الأسابيع المقبلة، ولكن ربما في وقت لاحق من الربيع. إنه احتمال عملي.

واضاف المسؤول: "إسرائيل تثير هذا التهديد على أمل أن يكون هناك اتفاق في المفاوضات. ويدعي المسؤولون الإسرائيليون أن هناك المزيد من الجهد لخلق تهديد يمكنهم الاستفادة منه، والبعض الآخر يتحدث عنه على أنه ضرورة عسكرية وسوف يحدث."

وقال مسؤول كبير آخر في إدارة بايدن إن هناك عناصر في الحكومة والجيش مهتمة بالهجوم البري. وقال المصدر: "أعتقد أن ما تفعله إسرائيل هو أنها تثير هذا التهديد على أمل التوصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أنه سمع آراء مختلفة في الحكومة الإسرائيلية حول ضرورة دخول لبنان.

وفي الوقت نفسه الذي تبذل فيه جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، تقود إدارة بايدن أيضًا محادثات موازية مع كبار المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين. وتتناول المحادثات إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، من المفترض أن تنسحب منها قوات حزب الله، وبالتالي، بحسب التقديرات الأميركية، سيتم منع الدخول البري لإسرائيل.

من ناحية أخرى، يؤكد حزب الله، الذي يتبادل إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود ويطلق الصواريخ على المستوطنات في الشمال، أنه لن يناقش إنهاء القتال مع إسرائيل حتى تنتهي الحرب في غزة.