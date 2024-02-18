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شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منازل المواطنين في قطاع غزة

الأحد 18 فبراير 2024 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منازل المواطنين في قطاع غزة



غزة/سما/

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، اليوم الأحد، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة البركة في منطقة البروك بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين بينهم 3 أطفال.

واستشهد 5 مواطنين وآصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأنه تم انتشال 17 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة حمد الذي قصفته طائرات الاحتلال فجر اليوم في بلدة الزوايدة.

وشمال القطاع، أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر استهداف الاحتلال لمنزل عائلة الضابوس قرب مقبرة بيت لاهيا.

وجنوبا، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات غرب مدينة خان يونس، واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، إثر استهداف محيط مدرسة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

ولفتت مصادر طبية، إلى استشهاد مريض ثامن في مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولد الكهربائي وتوقف الأكسجين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,985، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,883، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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