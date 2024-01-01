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صحة غزة: 27 ألفا و708 شهداء منذ 7 أكتوبر

الأربعاء 07 فبراير 2024 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: 27 ألفا و708 شهداء منذ 7 أكتوبر



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 27 ألفًا و708 شهداء و67 ألفًا و147 مصابًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان تضمن "التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 124 على قطاع غزة".

وقالت الوزارة: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 27 ألفا و708 شهداء، و67 ألفا و147 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيّتها 123 شهيدا و169 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

كما ذكرت الوزارة أنه "لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

يأتي ذلك بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الخامس، ومعظم ضحاياها من الأطفال والنساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

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