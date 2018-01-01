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وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة المصابين الى روما لتلقي العلاج

الثلاثاء 30 يناير 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وصول الدفعة الأولى من أطفال غزة المصابين الى روما لتلقي العلاج



غزة/سما/

وصلت الدفعة الأولى من الأطفال الفلسطينيين المصابين من قطاع غزة إلى مطار شيامبينو العسكري في روما عبر طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية قادمة من مطار العريش.

وسيتلقى الأطفال العلاج في مرافق المستشفيات الإيطالية، وقد أكدت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ووزير الدفاع غيدو كروسيتو على بدء عملية نقل 100 طفل فلسطيني وأقاربهم إلى إيطاليا.

وكان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني حاضرا للترحيب بالدفعة الأولى، ومن المتوقع وصول مجموعات أخرى في فبراير عبر سفينة مستشفى فولكانو.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقديم الرعاية الصحية الضرورية للأطفال الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال الحرب، وتعزيز جهود التخفيف من معاناتهم.

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