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"سنهز إسرائيل".. عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون أيالون الجنوبية في تل أبيب

الجمعة 26 يناير 2024 04:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سنهز إسرائيل".. عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون أيالون الجنوبية في تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية مساء الخميس إن عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أغلقت أيالون الجنوبية في تل أبيب وتحصنت هناك بالسلاسل والأسوار.

ووفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد قالت عائلات الأسرى"لا يوجد انتصار دون عودة الرهائن، نحن بحاجة إلى اتفاق الآن وبأي ثمن لأن الوقت ينفد وحياتهم (الرهائن) في وقت مستعار".

وأضافوا "إذا كانت الحكومة التي تخلت عن أحبائنا لمدة 110 أيام غير قادرة على التوصل إلى اتفاق الآن، فدعها تفسح المجال لأولئك الذين يفعلون ذلك. سنهز إسرائيل حتى يتم التوصل إلى اتفاق".

وأفادت الصحيفة بأن الشرطة الإسرائيلية قامت بإجلائهم بعد بضع دقائق.

وتشهد تل أبيب العديد من المظاهرات من الإسرائيليين ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يطالبون فيها باستقالته لما تسببت فيه سياسته المتطرفة بالحرب الوحشية التي يشنها على غزة في احتجاز العديد من الإسرائيليين.


ووصف المتظاهرون الإسرائيليون نتنياهو بـ"وجه الشر".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" نظمت اعتصاما أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شمال تل أبيب للمطالبة بتحرير الأسرى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" إن ذوي المخطوفين اعتصموا قبالة منزل نتنياهو في قيسارية وقد انضم العشرات إلى تظاهرة أهالي المخطوفين الذين يطالبون رئيس الوزراء بوقف اعدامات المخطوفين ويقولون: "لقد انتهت أيام التسامح مع تخاذلكم".

وخرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع مدينة حيفا في الـ13 من الشهر الجاري مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة لاختيار بديل له.

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