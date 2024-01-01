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إدانات عربية ودولية للهجوم على اليمن

الجمعة 12 يناير 2024 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدانات عربية ودولية للهجوم على اليمن



القدس المحتلة / سما/

أدانت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا على اليمن.

 

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن العدوان الأميركي البريطاني على مناطق الجيش اليمني بسبب وقوفه إلى جانب غزة هو عدوان واستفزاز لكل الأمة.

 

وأضاف أبو زهري أن العدوان يؤشر على قرار توسيع مساحة الصراع خارج غزة من الدول التي شنت الهجمات على اليمن، وهذا ستكون له تداعياته.

 

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين.

 

وأضافت أن ذلك يؤكد أن الإدارة الأميركية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

 

حزب الله

 

وندد حزب الله اللبناني -اليوم الجمعة- بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن.

 

وقال إن العدوان الأميركي يؤكد مرة جديدة أن واشنطن هي الشريك الكامل في المآسي ‌‏والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعم الاحتلال ‏ومده بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه، والاعتداء على كل ‏من يقف لجانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم.

 

وشدد الحزب على أن هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضد اليمن، بل سوف يزيده قوة وعزيمة وشجاعة على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المحقة ‏والعادلة.‏

 

السعودية 

 

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة "تتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية بمنطقة البحر الأحمر والغارات على مواقع في اليمن".

 

وأشارت الوزارة في بيان عبر حسابها بموقع "إكس" إلى "أهمية الحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبا دوليا"، ودعت إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد".

 

روسيا

 

قال مصدر دبلوماسي إن روسيا وجهت دعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بشأن الغارات الأميركية والبريطانية التي استهدفت مواقع للحوثيين باليمن.

 

وأوضح المصدر أن روسيا وجهت رسالة لأعضاء مجلس الأمن اعتبرت فيها استخدام القوة باليمن انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة.

 

الصين

 

قالت وزارة الخارجية الصينية إنها قلقة من تصاعد التوترات في البحر الأحمر، داعية كافة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

 

وأكدت الخارجية الصينية أنها مستعدة لمواصلة الاتصالات مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في البحر الأحمر.

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