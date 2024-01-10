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التقط صورة في منزل السنوار.. مقتل ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة

الأربعاء 10 يناير 2024 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التقط صورة في منزل السنوار.. مقتل ضابط كبير بالجيش الإسرائيلي خلال المعارك في غزة



القدس المحتلة / سما/

أعلنت صحف ووسائل إعلام عبرية عن مقتل العقيد “سيفي شعيوف” قائد الكتيبة 12 في جولاني الذي التقط صورة في بيت يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة، حيث استهدفته المقاومة في القطاع أثناء المعارك وأردته قتيلًا.
وكانت قد زعمت وسائل إعلام عبرية،الإثنين بأن الاحتلال الاسرائيلي يعرف الموقع الدقيق للقائد العسكري لحماس يحيى السنوار.
وادعت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن السنوار يحيط نفسه بعدد كبير من الأسرى الإسرائيليين الأحياء، مما يمنع جيش الاحتلال من تنفيذ ضربة عليه.
وزعم المصدر أن “الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل تحت قيادة العميد دان جولدفوس على توسيع نطاق سيطرتها الميدانية على مدينة خان يونس، وتستكمل عمليات بحث مكثفة عن فوهات أنفاق ومنشآت تحت الأرض”.

وزعم المصدر: “في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن السنوار أمام خيارين رئيسيين: الأول هو أن يترقب أن يحاصر الجيش المخبأ تحت الأرض الذي يتواجد فيه هو وزملاؤه من قادة حماس، ثم يبدأ بعد ذلك مفاوضات مع إسرائيل بينما يتخذ من مخطوفين إسرائيليين دروعا بشرية، وعندها قد يطالب السنوار، بتأمين ممر للخروج إلى دولة توافق على إيوائهم”.

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