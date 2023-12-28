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استشهاد نجل نائب قائد أركان القسام.. وحسابات عبرية تحتفي بقتل "فتى"

الجمعة 29 ديسمبر 2023 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد نجل نائب قائد أركان القسام.. وحسابات عبرية تحتفي بقتل "فتى"



غزة/وكالات/

قال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن محمد نجل نائب القائد العام لكتائب القسام، مروان عيسى، استشهد في غارة للاحتلال في النصيرات.

وأشارت الحسابات إلى أن محمد فتى صغير، ويعتقد أنه استشهد في قصف طائرات الاحتلال، على إحدى الشقق السكنية في النصيرات.
ويعد والده أحد أبرز من يسعى الاحتلال لاغتيالهم في قادة القسام.

واحتفت حسابات عبرية، باستشهاد الفتى محمد مروان عيسى، بغارة طائرة حربية، واعتبروه إنجازا لقوات الاحتلال، باغتيال نجل القيادي في القسام.

فيما اعتبرت حسابات عبرية، استشهاد الفتى، ضربة لكتائب القسام، وجهت لوالده.

يشار إلى أن أغلب قيادات المقاومة في قطاع غزة، استشهد عدد كبير من أبنائهم وأقاربهم، في قصف الاحتلال على منازل المدنيين في القطاع، جزء كبير منهم من النساء والأطفال.
 

 

#غزة

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