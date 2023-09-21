الاحتلال يرتكب مجازر في اليوم الرابع من العدوان على قطاع غزة

غزة/سما/

عمّق الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشية على قطاع غزة، مخلفاً مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وسط هجمات جوية وبحرية وبرية هي الأعنف منذ 4 أيام.

5 شهداء من بينهم 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف برج حجي غرب مدينة غزة.

استشهد 5 مواطنين، فجر اليوم، من بينهم 3 صحفيين إثر قصف الاحتلال عمارة سكنية تضم مكاتب صحفية غرب مدينة غزة.

شهيدان في غارة إسرائيلية على جباليا

استشهد مواطنان واصيب اخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية على منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في جباليا يعود لعائلة دحلان، ما ادى الى استشهاد مواطنان واصابة آخرين بجراح نقلوا على اثرها الى المستشفى.

كما واستهدف الطيران الاسرائيلي فجرا، ثلاثة منازل ودمرتها بالكامل، الاول يعود لعائلة الحسن في منطقة النصر بمدينة غزة، والثاني يعود لعائلة جنين قرب ملعب اليرموك وسط غزة، والثالث يعود لعائلة سرحان في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

شهيدة في غارة إسرائيلية على دير البلح وقصف 4 سيارات اسغاف في عبسان

استشهدت مواطنة في غارة إسرائيلية على منزلها فجر اليوم الثلاثاء، في دير البلح بقطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في منطقة الحدبة في دير البلح ما ادى الى استشهاد مواطنة واصابة آخرين بجراح نقلوا على إثرها الى مستشفى الأقصى.

كما اصيب عدد من المواطنين في غارة اسرائيلية لمنزل يعود لعائلة قديح في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس.

وقصف الاحتلال الاسرائيلي اربع سيارات اسعاف كانت متواجدة لنقل المصابين في منطقة عبسان الكبيرة.

قصف برج سكني ومسجدين ومنزلين بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عدة أهداف قي قطاع غزة بينها برج سكني ومسجدين ومنزلين ومقبرة.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت برج البدرساوي بالقرب من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة بعد قصفه بصاروح تحذير من طائرة استطلاع، كما قصفت الطائرات منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مما أدى إلى تدميرهم بشكل كامل,

وفي إطار استهدافها للمساجد، قصفت طائرات الاحتلال مسجد أحمد ياسين بمخيم المغازي وسط القطاع، كما استهدفت مسجد أبو جنب شرق خان يونس.

وأوضح الشهود أن الطائرات الإسرائيلية شنت عدة غارات في محيط المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة.

شهداء وإصابات في غارة إسرائيلية على مبنى في خان يونس

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء الإثنين، جراء قصف مبنى سكني وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن المصابين والشهداء هم ممن تركوا بيوتهم من مناطق شرق خان يونس التي تتعرض لقصف مدفعي متواصل، حيث أصبحوا بلا مأوى، وجلسوا يستريحون في مدخل المبنى المستهدف.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال المسجد الكبير ومبنى البلدية القديم وسط مدينة خان يونس.

وأفاد شهو عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ المسجد الكبير الذي يعد أحد أهم المعالم البارزة في مدينة خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المارة.

وأكدوا أن الطائرات قصفت، أيضا، مبنى بلدية خان يونس الذي يقع وسط المدينة، ويوجد بجواره العديد من المحال التجارية والمنازل السكنية.

إصابات في غارة إسرائيلية على منزل برفح

أصيب عدد من المواطنين، مساء الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في الحي السعودي غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا يعود لعائلة أبو لبدة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

مجزرة جديدة في بيت لاهيا: 14 شهيدا من عائلة المدهون

و ارتكتب قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مجزرة بحق عائلة المدهون في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ارتقى إثرها 14 شهيدًا على الأقل.

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا بأن طائرات الاحتلال قصفت منزل الشقيقين محمد وأحمد أكرم المدهون، ما أدى لاستشهاد 14 فردًا من العائلة.

يذكر أن والدهما أكرم موسى المدهون ووالدتهم وشقيقين لهما، استشهدوا خلال قصف إسرائيلي لمنزل مجاور لمنزلهم، خلال عدوان الاحتلال على القطاع عام 2021.

استشهاد 8 مواطنين غالبيتهم أطفال في غارة إسرائيلية على خان يونس

استشهد ثمانية مواطنين غالبيتهم أطفال، مساء الإثنين، في غارة إسرائيلية على منزل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة قنن غرب خان يونس دون سابق إنذار، ما أدى إلى استشهاد المواطنين الثمانية، وقد تم نقل جثامينهم إلى مستشفى ناصر.

شهداء وجرحى في استمرار للغارات الإسرائيلية العنيفة على غزة

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساءالإثنين، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال، غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن عشرات الصواريخ والقنابل الضخمة أطلقتها طائرات الاحتلال على عدد من البنايات والمؤسسات العامة والخاصة وممتلكات المواطنين، في حي الرمال الجنوبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها وتحولها إلى كومة من الركام.

وكانت طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرتين في مخيمي جباليا والشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

طائرات الاحتلال تشن مئات الغارات على مؤسسات ومبانٍ غرب مدينة غزة

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شن المزيد من غاراتها الجوية على منازل المواطنين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، فقد شنت مئات الغارات، مساء اليوم، على مؤسسات ومبان ومقار مختلفة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا كبيرا بها، وسوتها بالأرض.

وأفاد مراسلنا بأن مئات الغارات المتتالية من الطيران الحربي استهدفت مؤسسات ومقار ومباني بينها مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بحي الرمال غرب مدينة غزة، وسوتها بالأرض، كما ألحقت دمارا كبيرا بمنازل المواطنين المجاورة.

من جانب آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، محيط مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار في أبنية ومرافق المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن محيط المستشفى تعرض لقصف عنيف بعدة صورايخ، وأسفر عن وقوع خسائر مادية جسيمة في عدة أبنية ومرافق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مواقع شرق رفح جنوب قطاع غزة وغرب خانيونس.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على قطاع غزة، حيث استهدفت مبنى في مخيم المغازي وسط القطاع، إضافة لعدة غارات على مدينتي غزة وخان يونس.

وكان قد استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على حي الرمال غرب المدينة، عقب ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية مجزرتين في مخيم جباليا ومخيم الشاطئ راح ضحيتهما عشرات الشهداء والجرحى ودمار كبير في المنازل والممتلكات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي مستهدفا الإنسان وكل مناحي الحياة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب.

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 687 شهيدا، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 3800.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 17 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 90 إصابة بجروح مختلفة.