أول بلاغ عسكري لكتائب القسام حول مجريات معركة "طوفان الأقصى"

غزة/سما/

أصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم ، أول بلاغ عسكري حول مجريات معركة طوفان الأقصى المستمرة.

وقالت الكتائب في البلاغ العسكري: "في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وأضافت القسام: "ولا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.

وفيما يلي نص البيان: "بلاغ عسكري رقم (1) صادر عن:"

...::: كتائب الشهيد عز الدين القسام :::...

في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة، ولا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام

السبت 22 ربيع الأول 1445هـ

الموافق 07/10/2023م

الساعة 17:30