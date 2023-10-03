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مواجهات واشتباكات عنيفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت قادة من حماس

الأربعاء 04 أكتوبر 2023 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة طالت قادة من حماس



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من قادة حركة حماس، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى باقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، ونفذت اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين بينهم قيادات من حماس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة، واعتقلت نجله الشاب زين الدين عقب اقتحام منزله في بلدة عقابا بطوباس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سامر موسى دبابسة عقب اقتحام منزله في يطا، والشاب إسماعيل إبراهيم المسالمة عقب اقتحام منزله في بلدة بيت عوا، والمحرر عمار محمد أبو مارية من بلدة بيت أمر، عادل جابر من الخليل.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال نادر أحمد محمد خبيصة ونجله أحمد والشاب أمجد عوض ذياب بني شمسة، وذلك بعد مداهمة منازلهم في بلدة بيتا. كما اعتقلت القوات الطالب في جامعة النجاح محمد القوقا عقب اقتحام منزله في نابلس.

وأصيب طفل برصاص الاحتلال واعتقل تسعة آخرين في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وأفادت عائلة أبو قدير، بإصابة طفلهم زين برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط في الرأس خلال مواجهات اندلعت في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، وجرى نقله إلى مستشفى عالية الحكومي.

وأعلن مدير مستشفى عالية طارق البربراوي عن إصابة الطفل زين أبو قدير، برصاص في الرأس تسبب بكسر بالجمجمة، ووصف حالته بالمتوسطة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة أطفال من عائلات: التميمي، ومتعب وشاهين، تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عاما، أثناء عودتهم من مدارسهم إلى منازلهم في حي تل الرميدة، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

واقتحمت دوريات الاحتلال البلدة مساء، وتمركزت في وسط البلدة مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، وداهمت عددا من المنازل.

وتعاملت طواقم إسعاف الهلال الأحمر مع 17 إصابة بالاختناق، بينهم طفل في عامه الأول ومسنة، وقدمت لهم الإسعاف الميداني.

كما اشتعلت النيران في أراضي البلدة نتيجة إطلاق قنابل الغاز والصوت.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى البلدة من بلدة سبسطية المجاورة بالتزامن مع المواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ونشرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقالت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت محلا للصرافة، حيث اندلعت مواجهات بالمكان. ورشق شبان آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأعلن الهلال الأحمر تسجيل 4 إصابات برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة ترمسعيا.

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