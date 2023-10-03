العامودي: الفصائل بغزة وجهت رسالة لاشتية..

غزة/سما/

قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، علي العامودي، إنه تم توجيه رسالة موقعة من 14 فصيل فلسطيني، لرئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، عبر رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، بضرورة إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وكشف العامودي خلال تصريحات لراديو "علم"، الثلاثاء، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بالفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وأكد أن الفصائل وقوى المجتمع المدني والأهلي والمكونات الشعبية كافة جاهزة للقيام بكل ما يلزم من أجل تسهيل إجراء الانتخابات المحلية.

وأوضح العامودي، أن زيارة رئيس لجنة الانتخابات لقطاع غزة، جاءت بناءً على دعوة وجهتها الفصائل والقوى الوطنية، بعد الاجتماع الذي دعت له حماس، الفصائل والقوى الفلسطينية للتشاور حول إجراء الانتخابات المحلية، في أغسطس الماضي، والذي انتهى بأن ظروف الانتخابات مهيأة لإجرائها بغزة.

وأشار، إلى أن اجتماع الفصائل والقوى الوطنية برئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، كان اجتماعًا جيدًا وتم خلاله مناقشة سبل تذليل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، مشيرًا للارتياح الكبير الذي ساد اللقاء الذي جمع الفصائل برئيس لجنة الانتخابات.

وأضاف "الإرادة الوطنية المتوفرة في قطاع غزة بخصوص إجراء الانتخابات هو قرار وطني جامع يضم كافة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والنخب المجتمعية كافة، والكرة في ملعب الحكومة في رام الله".

ولفت العامودي، إلى أن عدد من الجهات الحقوقية في قطاع غزة التقت بجهات إقليمه ودولية، وأكدت أن الأجواء مهيأة في قطاع غزة لإجراء الانتخابات المحلية، وأن حماس في غزة منذ اللحظة الأولى أعلنت جاهزيتها للانتخابات المحلية.