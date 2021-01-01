قناة عبرية: الوظيفة الجديدة لابنة شبتاي.. تراقب الإعلام العربي دون تحدث العربية

القدس المحتلة/سما/

تولت ابنة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، منصب مراقبة للإعلام الرقمي الذي يصدر في اللغة العربية، علما بأنها لا تتكلم اللغة العربية على الإطلاق، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وأشارت القناة إلى أن يعار شبتاي، ابنة المفتش العام للشرطة، كانت قد عيّنت في شهر أيار/ مايو الماضي، في منصب المتحدثة باسم منطقة طبرية التابعة لقيادة المنطقة الشمالية في الشرطة.





ووفقا للتقرير، فإن المنصب الجديد الذي انتقلت إليه يعار "أثار استغراب بعض كبار مسؤولي الشرطة"؛ وأوضحت أنها باتت تعمل ضابطة برتبة مفتش يوكل إليها مهمة "مراقبة الإعلام الرقمي باللغة العربية".



ومع الإعلان عن التعيين الجديد، أعرب كبار ضباط الشرطة أيضًا عن دهشتهم، وتساءلوا "كيف يمكنها العمل على مراقبة مضامين بلغة لا تعرفها؟"، بحسب ما جاء في التقرير.

وأفادت القناة 12 بأن شبتاي الابنة البالغة من العمر 27 عامًا، تخدم في الشرطة منذ حوالي 7 سنوات، وفي عام 2021 تخرجت من دورة للضباط بامتياز، وخدمت سابقًا في مركز الشرطة في الخضيرة.

وشغلت يَعار منصبها كمتحدثة رسمية لمدة 3 أشهر فقط، وعادت إلى القسم السابق الذي عملت فيه منذ حوالي شهرين.

وذكر التقرير أن يَعار قدمت ترشيحها للمنصب "كما هو معمول به"، غير أنها "لم تصطدم بأية منافسة" على المنصب؛ وأشارت القناة إلى أن الشروط الداخلية التي تضعها الشرطة للقبول للمنصب "غير معلنة للجمهور".