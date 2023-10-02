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قناة عبرية: "إسرائيل" تفكر بجدية في العودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين

الإثنين 02 أكتوبر 2023 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: "إسرائيل" تفكر بجدية في العودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين



القدس القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة عبرية، مساء اليوم، أن "إسرائيل" تفكر بجدية في العودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين.

وبحسب مراسل القناة الـ14 هليل بيتون روزين، فإنه في "إسرائيل"، يفكرون بجدية في إعادة التدابير المضادة المستهدفة (الاغتيالات) كأحد الخيارات المطروحة على طاولة كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية، كأداة ستكون فعالة في كبح موجة النضال الفلسطيني.

وأضاف: "الاغتيالات ستكون للمسؤولين الفلسطينيين الكبار الذين هم في مرمى الهدف ويصعب اعتقالهم، وكذلك الخلايا التي تنوي تنفيذ عمليات، كمثال الاغتيالات في عرابة وحاجز الجلمة في الأشهر الأخيرة.

#اسرائيل #اغتيالات

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