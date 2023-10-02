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إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة (صور وفيديو)

الإثنين 02 أكتوبر 2023 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة (صور وفيديو)



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالرصاص وآخرين بالاختناق، اليوم الإثنين، خلال تصدي أهالي قصرة جنوب نابلس لهجوم مستوطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطنين من مستوطنة "يش كودش" هاجموا المنازل في الجهة الشرقية من البلدة، بحماية جيش الاحتلال.

وأضافت أن الأهالي تصدوا للمستوطنين الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما اعتدوا على الأهالي بالضرب وهاجموا عدة منازل في المنطقة، ما أدى لاصابة شابين بالرصاص وآخرين بالاختناق.

وأفادت المصادر بأن المستوطنون حطموا شاحنة فلسطينية بالحجارة وحاولوا إحراقها.

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#نابلس

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