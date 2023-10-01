قناة عبرية تكشف توصيات الجيش و"الشاباك" بشأن غزة

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية، مساء اليوم، عن توصيات جيش الاحتلال و"الشاباك" للمستوى السياسي في "إسرائيل" من أجل المحافظة على الهدوء مع قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة التقييم الأمنية التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد.

وذكرت كان: "أن الجيش والشاباك أوصى المستوى السياسي بمواصلة العمليات الاقتصادية لغزة من أجل المحافظة على الهدوء مع القطاع.

ولفت القناة إلى أن جهات أمنية إسرائيلية أوصت بزيادة حصة عمال قطاع غزة الذين يعملون بالداخل المحتل، مشيرة إلى أن ذلك سيكون مرتبطًا بمدى استمرار الهدوء في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك أيضاً ضغوط من مصر وقطر والأمم المتحدة للتحرك بشأن هذه القضية.

وبينت أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي لم تتم دعوته للمناقشة يعارض زيادة العمال