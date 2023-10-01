  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية تكشف توصيات الجيش و"الشاباك" بشأن غزة

الأحد 01 أكتوبر 2023 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف توصيات الجيش و"الشاباك" بشأن غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة كان العبرية، مساء اليوم، عن توصيات جيش الاحتلال و"الشاباك" للمستوى السياسي في "إسرائيل" من أجل المحافظة على الهدوء مع قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة التقييم الأمنية التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد.

وذكرت كان: "أن الجيش والشاباك أوصى المستوى السياسي بمواصلة العمليات الاقتصادية لغزة من أجل المحافظة على الهدوء مع القطاع.

ولفت القناة إلى أن جهات أمنية إسرائيلية أوصت بزيادة حصة عمال قطاع غزة الذين يعملون بالداخل المحتل، مشيرة إلى أن ذلك سيكون مرتبطًا بمدى استمرار الهدوء في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن هناك أيضاً ضغوط من مصر وقطر والأمم المتحدة للتحرك بشأن هذه القضية.

وبينت أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي لم تتم دعوته للمناقشة يعارض زيادة العمال

#الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

تركيا: هجوم إرهابي قرب مبنى الوزارة نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم تحييده

السيسي يكشف عن تحذير موجه له: حيقطعوك

صحيفة عبرية: حماس لن تكتفي بدفع "الخاوة" لها

صحيفة: الفلسطينيون يقدمون 14 مطلبا للسعودية من أجل "إحياء" اتفاق أوسلو

العالم الهولندي المثير للجدل يحذر من وقوع زلزال قوي خلال أكتوبر

السيسي مخاطبا من يريد أن "يهدم" مصر: "أنت كنت لايص في 2011 وتقول مؤامرة"

إعلامي سعودي شهير: مسار مفاوضات التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لا يحقق دولة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

20231001085515

الجيش الإسرائيلي يحقق بفشل قواته في رصد قارب مهاجرين

651985924c59b76ba500f91c

إعلامي سعودي شهير: مسار مفاوضات التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لا يحقق دولة فلسطينية

photo_2023-10-01_17-27-39

صحيفة عبرية: حماس لن تكتفي بدفع "الخاوة" لها

Yx4J8

نقل أحمد سعدات إلى سجن "نفحة" والشعبية تحمل الاحتلال المسؤولية

photo_2023-10-01_16-34-52

نتنياهو يزيل "الفيتو".. غالانت يلتقي أوستن ضمن زيارة رسمية مرتقبة إلى واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية