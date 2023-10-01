4 أدوات جديدة بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها لتعديل الصور

وكالات / سما /

كجزء من مؤتمر Meta's Connect يوم الأربعاء الماضى، كشف مارك زوكربيرج عن العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الإبداعية التي قد تكون مفيدة لبعض منشئي المحتوى والمؤثرين، فعلى سبيل المثال سيتمكن المستخدمون من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بـ Meta - والتي تم الكشف عنها باسم Emu - لتحرير الصور في تطبيق Instagram.

وقال زوكربيرج إن Meta ستبدأ في طرح أدوات تحرير الصور وأدوات الذكاء الاصطناعي المولدة هذه على Instagram خلال "شهر تقريبًا"، وقال زوكربيرج أيضًا خلال مؤتمر Connect أن تقنية Meta's Emu تستغرق ثوانٍ لإنشاء الصور.

بالإضافة إلى أدوات تحرير الصور، تقوم Meta بالفعل بطرح ملصقات الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم تقنية Emu وLlama 2، وستظهر أيضًا تطبيقات أعلى للذكاء الاصطناعي قريبًا عبر تطبيقات Meta في شكل روبوتات محادثة أو مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي. سيبدأ Meta في اختبار الميزة التجريبية على الفور.

وفيما يلي ملخص كامل لميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستجلبها Meta إلى Instagram:-

- أدوات جديدة لتحرير الصور ضمن تطبيق Instagram

مثل العديد من التطبيقات واسعة الانتشار ومرشحات الذكاء الاصطناعي المولدة على TikTok، يحذو Instagram حذوه من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة به، ويمكن للمستخدمين تحرير الصور إما من خلال "إعادة التصميم"، والذي يغير النمط الفني للصورة مثل تحويل الصورة إلى لوحة مائية، أو "الخلفية"، والتي تتيح للمستخدمين استبدال خلفية الصورة بالوصف.

وكتبت ميتا في منشور بالمدونة أن أي صورة يتم تحريرها باستخدام هذه الأدوات "ستشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي".

- ملصقات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لاستخدامها في الرسائل المباشرة

بدلاً من الالتزام بالملصقات أو الرموز التعبيرية المحملة مسبقًا الموجودة بالفعل على Instagram، تطرح Meta أداة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء ملصقات فريدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكتبت ميتا في منشور مدونتها أنه سيتم طرح الميزة "لتحديد مستخدمي اللغة الإنجليزية خلال الشهر المقبل".

وستكون ملصقات AI متاحة عبر ميزات Instagram مثل الرسائل المباشرة والقصص، وكذلك على تطبيقات أخرى مثل WhatsApp وMessenger وميزة القصص على Facebook.

- بوتات الذكاء الاصطناعي التفاعلية – أو الشخصيات

بالإضافة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي العام المسمى "Meta AI"، تقوم Meta بطرح 28 روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها بالشراكة مع المشاهير والمؤثرين، ويستخدم طاقم الشخصيات الأول أشكال المشاهير مثل Tom Brady وKendall Jenner، بالإضافة إلى الشخصيات المؤثرة الشهيرة مثل MrBeast وLaurDIY وCharli D'Amelio، وسيكون لشخصيات الذكاء الاصطناعي ملفات شخصية خاصة بها على Instagram وFacebook أيضًا.

- سيتمكن المبدعون من إنشاء الروبوتات الخاصة بهم في المستقبل

قال زوكربيرج: "نحن نبني منصة لإنشاء الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يساعدك في إنجاز الأمور أو الاستمتاع فقط.. الطريقة التي ستعمل بها هي أن الناس سيكونون قادرين على التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعى هذه عبر عالم المنتجات بأكمله".

وعرض زوكربيرج روبوتات الذكاء الاصطناعي هذه كوسيلة محتملة للمبدعين "للتفاعل" مع مجتمعاتهم، وستحتاج هذه الروبوتات إلى "الموافقة" و"التحكم المباشر" من قبل منشئها، حسبما كتب ميتا في منشور بالمدونة، وبالفعل، كشف عدد كبير من الشركات الناشئة عن أدوات ذكاء اصطناعي مماثلة تتيح للمبدعين إنشاء إصدارات ذكاء اصطناعي لأنفسهم، مثل Afterparty أو Render Media.