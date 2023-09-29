معاريف : الوضع على حدود غزة يظل متوترًا والجيش يستعد لتدهور كبير

القدس المحتلة/سما/

فادت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الوسطاء أبلغوا حماس أن إسرائيل ستقدم تسهيلات لقطاع غزة، بما في ذلك زيادة حصة العمال إلى 20 ألفًا. ومع ذلك، لم توافق إسرائيل رسميًا على ذلك بعد.

وذكر المحلل العسكري لصحيفة معاريف، تال ليف رام، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتدهور الأوضاع الأمنية على حدود قطاع غزة.

كما أشار إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية على الأحداث الأخيرة في غزة، مثل إطلاق البالونات الحارقة وإطلاق النار على الجنود، تشير إلى أن إسرائيل غير مهتمة بالدخول في جولة تصعيد.

وأكد أنه من المرجح أن يستمر الوضع على حدود متوتراً خلال الأسابيع المقبلة. وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الأحداث العنيفة على الحدود.